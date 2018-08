Irmgard Griss ermahnt Josef Moser

KURIER: Frau Griss, das Parlament wird umgebaut, es ist eine Baustelle. Sie sind seit Herbst Abgeordnete. Hand aufs Herz: Wo sind die Baustellen des heimischen Parlamentarismus?

Irmgard Griss: Da gibts einige. Was soll denn das Parlament sein? Das Parlament ist die Volksvertretung. Also der Ort, wo unsere Gesetze verfasst und diskutiert werden. Dieser Prozess sollte transparent sein – und die Debatten im Parlament müssten ihn abbilden.

Passiert das nicht?

Ich fürchte, hier haben wir noch Luft nach oben. Im Plenum gibt es de facto keine Debatten. Debatte heißt ja: Sie bringen ein Argument, ich bringe ein Argument und wir tauschen uns aus. Im Plenum gibt’s das so gut wie gar nicht, sondern vor allem vorbereitete Redebeiträge. Und auch in den Ausschusssitzungen gibt es die starke Tendenz der Regierungsparteien, Anträge der Opposition einfach zu vertagen. Ich frag’ mich oft nach Parlamentstagen: Was weiß ich mehr als vorher? Leider lautet die Antwort oft: Eigentlich nicht viel.

Wie könnte man das ändern?

Zum Beispiel, indem die Fraktionen die Zahl der Redebeiträge reduzieren. Warum müssen zehn Redner der selben Fraktion zum selben Thema reden? Wie groß sind da die Unterschiede? Besser wäre, wenn eine Fraktion für sich entscheidet: Das sind unsere Argumente, dafür treten wir ein – und dann gibt’s mit den anderen Parteien einen lebendigeren Austausch der Argumente.

Kürzlich gab es ja den Vorstoß von einigen ÖVP-Mandataren, man solle die Sitzungs- und Abstimmungsdisziplin mit Bußgeldern verbessern.

Die Anwesenheit bei Abstimmungen ist nur ein kleines Indiz für die Arbeitsleistung eines Abgeordneten, insofern halte ich den Gedanken eines Bußgeldes für unpassend. Die Arbeit der Abgeordneten ist viel mehr als das Sichtbare im Plenum. Da geht es etwa darum, was jemand in den Ausschüssen tut und sagt. Oder, was im Wahlkreis passiert. Natürlich gibt es Unterschiede. Manche machen weniger, andere sind engagiert und umtriebig, lassen sich von Bürgern auf der Straße ansprechen...