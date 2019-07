Irmgard Griss: "Ein Ministeramt ist völlig unrealistisch"

Zwei Jahre lang saß Irmgard Griss, frühere OGH-Präsidentin und Präsidentschaftskandidatin, für die NEOS im Parlament. Ende Juni hatte die 72-Jährige verkündet, nicht mehr für den Nationalrat kandidieren zu wollen. Die Hintertür, dennoch für ein Ministeramt zur Verfügung zu stehen, falls die NEOS in die Regierung kämen, ließ sie zuletzt noch offen.

In der ZiB2 am Mittwochabend betonte sie allerdings: "Die Frage nach einem Ministeramt stellt sich überhaupt nicht, das ist völlig unrealistisch." Sie wolle sich nun ihrer Familie in Graz widmen. Hätte es jedoch keine vorgezogenen Neuwahlen gegeben, wäre sie noch im Parlament geblieben.