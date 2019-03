„Irgendwann fühlt man sich wie ein Roboter“

Etwa die Hälfte aller Studierenden, die sich an Oberlehner und sein Team wenden, weisen Anzeichen ernsthafter psychischer Probleme auf. Am häufigsten sind depressive Merkmale, gefolgt von Ängsten und Angststörungen. „Ich glaube, dass heute nicht nur viele Professoren, sondern auch Universitäten Wert darauf legen, dass ihr Niveau besonders hoch ist und ihre Prüfungen besonders schwer sind“, meint Oberlehner. Berüchtigt sind in Wien zum Beispiel Mechanik-Prüfungen in technischen Studiengängen, die oftmals nur jeder zwanzigste Teilnehmer besteht. „Da gibt es Leute, die schon alles erledigt haben – und dann scheitern sie an dieser einen Prüfung, teilweise über Jahre“, meint Oberlehner. „Das ist für sie entsetzlich.“

Hinzu komme, dass sich das gesellschaftliche Klima zunehmend verändere, auch an den Universitäten. Vor 50 Jahren hätte man sich mit einem Studienabschluss im Grunde keine Sorgen machen müssen, man habe immer einen Job gefunden. Heute sei das anders, sagt Oberlehner: „Inzwischen zählt der Notenschnitt ebenso wie etwaige Berufs- und Auslandserfahrung. Da sitzt bei vielen schon der Personalchef im Kopf.“

Der Druck nimmt vor allem dann zu, wenn die eigene finanzielle Situation vom Prüfungserfolg abhängig ist. Die Familienbeihilfe (ab dem 19. Lebensjahr 165 Euro monatlich) steht Studierenden beispielsweise nur bis zu ihrem 24. Geburtstag zu – wenn sie bis dahin im Studium gut vorangekommen sind.

Dieses Zeitlimit ist das, was Sarah am meisten Druck macht. Sie arbeitet zwar zehn Stunden pro Woche in einer Bar, ist aber dennoch auf die Familienbeihilfe angewiesen, um über die Runden zu kommen. Würde sie noch mehr arbeiten, hätte sie nicht genug Zeit übrig, um für Prüfungen zu lernen.

Die 28-jährige Helene kommt für die Familienbeihilfe schon länger nicht mehr infrage. Sie studiert Theologie und Geschichte auf Lehramt, auch wegen ihrer schweren Prüfungsangst kommt sie nur mäßig weiter. Schon lange ist sie darauf angewiesen, neben dem Studium zu arbeiten. Jetzt wurde ihr aber eine Frist gesetzt: Die Theologie-Fakultät der Universität Wien stellt am 30. April 2020 auf das modernere Bologna-System um und Helenes Studienplan läuft aus.

Weil Helene in diesem Fall viele Kurse wiederholen müsste, bedeutet das: Sie hat noch genau 13 Monate Zeit, um 24 Prüfungen zu absolvieren, ihre Diplomarbeit zu schreiben und ihr Studium zu beenden. Zunehmend spürt Helene die Folgen dieses Drucks. Sie schläft nur wenige Stunden pro Nacht und leidet plötzlich unter hartnäckigen Hautproblemen. Oft gelingt es ihr zwar, die Deadline zu verdrängen oder die Extremsituation zumindest mit Humor zu nehmen. Dennoch überkommen sie immer wieder Weinkrämpfe. Helene will unbedingt Lehrerin werden, unterrichtet nebenbei auch bereits an einem Gymnasium. Wenn sie den Prüfungs-Marathon aber nicht bestehen sollte, wäre sie mit Ende zwanzig weit zurückgeworfen.

Je länger das Studium dauert, desto eher bestimmen Zukunftsängste den Alltag der Studierenden, weiß Franz Oberlehner. Für den Experten wäre bessere finanzielle Unterstützung eine Lösung: „Wenn man den Jugendlichen etwas mehr Zeit und mehr Möglichkeiten für Beihilfen bieten würde, könnte das viel Druck von ihnen nehmen.“