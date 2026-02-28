Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) hat heute Vormittag angesichts der militärischen Auseinandersetzung in Nahost einen Krisenstab einberufen. "Wir verfolgen und evaluieren die aktuellen Entwicklungen in Israel und im Iran laufend", hieß es am Samstag aus dem Außenamt.

Außerdem passte die Behörde die Reisewarnung für Israel an: Es gilt nun die höchste Warnstufe für das gesamte Land (Sicherheitsstufe 4).

Aufruf zur Registrierung

Oberste Priorität sei nun der Schutz der Österreicherinnen und Österreicher in der gesamten Region, sagt ein Sprecher. 14.000 sind aktuell registriert, davon 9.000 in Israel und 2.000 in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 500 sind reiseregistriert, davon 300 in den Emiraten.

Das Außenamt informierte sie, den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten und Schutzräume aufzusuchen.

Ein weiterer Aufruf gilt jenen, die sich noch nicht registriert haben: Dies solle man etwa online via www.reiseregistrierung.at rasch nachholen.