Wie man ein iPhone oder iPad richtig löscht

Viele geben PIN-Code mehrfach falsch ein

Wenn es also kein Backup der Daten in der iCloud, auf lokalen Rechnern oder anderen Cloud-Diensten gibt, sind sie wirklich weg. Laut Häfele gibt es mehrfach wöchentlich Anfragen für derartige Datenrettungen. "Das liegt daran, dass auch die 10-fache Falscheingabe des PIN-Codes das Gerät komplett deaktiviert", so Häfele. Bei vielen Leuten sei das Problem, dass ein Kind am Gerät herumgespielt hat, oder aufgrund eines Display-Fehlers der Code zu oft falsch eingegeben wurde.

"Ein regelmäßiges Backup ist daher am iPhone noch wichtiger als am Computer", sagt Häfele. Vorausgesetzt, man will seine Daten behalten. Wer den PIN-Code vergessen hat, kann seine Daten nämlich nur noch über das Backup und den "Wiederherstellungsmodus" zurückerhalten.

Doch so manche Personen haben ein anderes Problem: Sie wollen ihre Daten loswerden und diese tauchen immer wieder auf. Gerade beim iPhone werden Daten oft automatisch in der iCloud gespeichert. Unter Einstellungen >> iCloud >> Speicher verwalten findet man Optionen, wie sich dort Daten löschen lassen.