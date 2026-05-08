Ausländische Fachkräfte: Stelzer fordert gemeinsame EU-Strategie

Anlässlich des Europatags am 9. Mai plädiert Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) für ein strategisches EU-Programm zur Anwerbung internationaler Fachkräfte. „Wir brauchen auch Fachkräfte aus dem Ausland, die bei uns arbeiten und mit uns leben wollen“, sagt Stelzer.

Europa müsse aber koordiniert vorgehen: „Europa muss im Wettbewerb um die besten Köpfe stärker gemeinsam auftreten. Wir brauchen mehr Tempo, weniger Bürokratie und eine gemeinsame Strategie“, sagt Stelzer.