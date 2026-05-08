Ausländische Fachkräfte: Stelzer fordert gemeinsame EU-Strategie
Anlässlich des Europatags am 9. Mai plädiert Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) für ein strategisches EU-Programm zur Anwerbung internationaler Fachkräfte. „Wir brauchen auch Fachkräfte aus dem Ausland, die bei uns arbeiten und mit uns leben wollen“, sagt Stelzer.
Europa müsse aber koordiniert vorgehen: „Europa muss im Wettbewerb um die besten Köpfe stärker gemeinsam auftreten. Wir brauchen mehr Tempo, weniger Bürokratie und eine gemeinsame Strategie“, sagt Stelzer.
Es gehe darum, gezielt jene anzusprechen, die „gut ausgebildet sind, arbeiten wollen und zu unseren Betrieben passen“, so der Landeshauptmann. Zu einer internationalen Ausrichtung gehörten gleichzeitig verbindliche Regeln, ergänzt Stelzer: „Wer zu uns kommt, muss unsere Regeln akzeptieren und seinen Beitrag leisten. Wer arbeitet, gebraucht wird und sich einbringt, soll bei uns Chancen haben.“
Hintergrund des Appells: Als Bundesland mit hohem Industrieanteil ist Oberösterreich auf internationale Fachkräfte angewiesen. Laut Angaben der Landesregierung hat sich die Zahl erwerbstätiger Akademiker aus dem Ausland in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt – auf 23.500.
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