Die Stimmung gegenüber Migranten im Land hat sich weiter verschlechtert. Das zeigen Ergebnisse des Integrationsbarometers 2025, den die zuständige Ministerin Claudia Plakolm (ÖVP) am Freitag veröffentlichte.

Als größte Probleme werden von den befragten Österreicherinnen und Österreichern mangelnde Deutschkenntnisse, die Einstellung gegenüber Frauen und der politische Islam gesehen. Während das Zusammenleben mit Vertriebenen aus der Ukraine von 54 Prozent der Befragten als positiv bewertet wird, sind in Bezug auf anderen Migrantinnen und Migranten nur 27 bis 32 Prozent positiv eingestellt.

Integrationsministerin Plakolm sieht die Regierung in ihren Maßnahmen bestätigt: 88 Prozent der Befragten begrüßen, dass Flüchtlinge innerhalb einer bestimmten Frist Grundkenntnisse in Deutsch lernen müssen und ansonsten Sanktionen drohen. So groß ist auch der Anteil jener, die strengere Maßnahmen und Sanktionen bei Sozialleistungen begrüßen. Das Integrationsangebot halten 70 Prozent für ausreichend.

"Wer in Österreich leben will, muss Deutsch lernen, arbeiten und sich an unsere Regeln und Werte halten. Das sehen auch neun von zehn Österreichern so", sagt Plakolm und verspricht: "Wir werden das mit dem neuen Integrationsprogramm konsequent einfordern." Die Regierung werde die Menschen "mit Nachdruck" dazu bringen, sich zu integrieren, "notfalls auch mit Sanktionen".