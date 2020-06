Integration: Heinz Fischer gegen Strafen

Soll es für Schüler, die sich "integrationsunwillig" zeigen, mehr Sanktionsmöglichkeiten – etwa Geldstrafen – geben? Im Gespräch mit dem KURIER warnt Bundespräsident Heinz Fischer vor Schnellschüssen: "Beim Begriff , Integrationsverweigerung‘ handelt es sich um einen absolut schwammigen Begriff, der als solcher nicht als Grundlage für eine Strafbestimmung taugt."

Österreichische Emigranten in Lateinamerika oder in der Türkei würden auch nicht Integrationsverweigerung betreiben, wenn sie an heimischen Bräuchen oder ihrer Religion festhalten, sagt Fischer.

Das Staatsoberhaupt teilt die Meinung des Justizministers, dass man das Strafrecht und das Verwaltungsstrafrecht "gerade in diesen Bereichen nicht überfordern" soll. "Natürlich gibt es Menschen mit ,Anpassungsstörungen‘, aber die gibt es nicht nur unter Ausländern sondern auch unter Inländern."

Ziel sei die bestmögliche Integration. Fischer ist dagegen, dass Menschen aus anderen Kulturkreisen ihre Verbindung zum Heimatland und zu ihren Traditionen abbrechen müssen. "Ich will aber sehr wohl, dass sie in ihrer neuen Heimat loyale Bürgerinnen und Bürger sind."