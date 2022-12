Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sieht die anderen Gebietskörperschaften als verantwortlich, dass es mit der Abschaffung des Amtsgeheimnisses bisher nichts geworden ist: "Es sind Länder und Gemeinden, die auf der Bremse stehen. Man muss es so deutlich sagen", meint der Grünen-Chef in der Kleinen Zeitung.

Vielleicht seien deren Bedenken ja berechtigt. Doch mögen etwa die Landtagspräsidenten erklären, warum die Regeln überall anders seien, wenn man sich schon jetzt für ausreichend transparent halte.

Ob Kogler als Spitzenkandidat in die kommende Nationalratswahl geht, hält er weiter offen: "Die Geschichte werden wir so machen, wie ich sie immer gehandhabt habe: Wir reiten jetzt mal in die Stadt, und der Rest ergibt sich." Im Herbst würden einmal die Kandidaten für die EU-Wahl bestimmt, dann komme die nächste Entscheidung.