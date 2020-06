In Neudörfl brummen viele Motoren

Ob Neudörfl im Bezirk Mattersburg eine schöne Gemeinde ist, das lässt sich – objektiv betrachtet – schwer beurteilen. Bekanntlich sind ja die Geschmäcker verschieden. Dass Neudörfl eine lebenswerte Gemeinde ist, beweist aber die Statistik. Wohnten hier vor 60 Jahren an die 2400 Menschen sind es mittlerweile 4317. "Ich hab’ nicht vor aus Neudörfl wegzugehen, ich lebe sehr gerne hier", antwortet Irene Zenz. Sie betreibt ein Cafe schräg vis-à-vis des Rathauses. Mit dem Bürgermeister habe sie nicht viel zu tun, sagt sie. Und mit der "ewigen Diskussion", dass es in Neudörfl zu viele Ausländer gäbe, habe sie auch nichts am Hut. "Die Türken gehen ja nicht außer Haus, sie tun uns auch nichts", sagt Zenz. Ob es zu viele seien? "Kann ich nicht sagen."

Die auf der Straße angesprochenen Neudörfler erklären ebenfalls, dass Nicht-Österreicher in Neudörfl kein Problem darstellen und schon gar nicht die Türken, wie in so manchen Stehsätzen "einer eigenartigen Truppe" zu hören sei. Denn der Prozentsatz der Türken und Kurden mit 1,6 Prozent am zehnprozentigen Ausländeranteil sei gering.

Dass die "Zuagrasten" in Neudörfl aber dennoch eine Bedeutung haben, zeigt der Umstand, dass der Kurde Abdullah Acar, 1983 in Halfeti in der Türkei geboren, auf der SPÖ-Liste an 15. Stelle für die Gemeinderatswahlen im Herbst gereiht ist. "Mit guten Aussichten" in den Gemeinderat zu kommen, sagt SP-Bürgermeister Dieter Posch.