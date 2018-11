Im Dienste Russlands

Für Russlands Interesse an Österreich , seit jeher ein Hotspot der Spionage, gibt es mehrere Gründe: Wien ist Sitz internationaler Organisationen. Als EU-Mitglied verfügt Wien über alle Informationen der Weiterentwicklung der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU, und Österreich ist Mitglied des NATO-Programmes „Partnership for Peace“ (PfP). Dadurch hat Österreich Zugang zu bestimmten Daten. Nach Angaben von Brüsseler Experten war und ist Russland an Informationen über Waffensysteme, Daten rund um die Zuwanderung und Migration sowie an Persönlichkeitsprofilen interessiert. Außerdem verfügt Wien seit Langem über sehr gute Zugänge zu Balkan-Ländern. „ Wien ist eine wichtige Relais-Station für Informationen“, sagt ein hoher Militär in Brüssel dem KURIER.