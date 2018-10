IHS: Die Kassenfusion bringt eine Machtverschiebung

Das grundsätzliche Problem im Gesundheitswesen, und damit ist man bei der wesentlichen Kritik des Experten, bleibt durch die Kassenfusion freilich ungelöst.

Denn auch die Gründung der ÖGK ändert nichts daran, dass die Risiko-Last in Österreich weiterhin sehr ungleich verteilt bleibt: Bevölkerungsgruppen, die eher wenig ins Versicherungssystem einzahlen (Arbeitslose, Bezieher von Mindestsicherung, etc.) erkranken öfter und bisweilen chronisch. Sie bleiben aber auch im neuen System ausnahmslos Versicherte der ÖGK, sprich: Sie werden getrennt von den Beamten, Bauern oder Selbstständigen, die in ihren Kassen tendenziell auch weiterhin bessere Leistungen erhalten.

Czypionka findet es schade, dass für die Reform keine Verfassungsmehrheit zustande gekommen ist. Denn dann hätten die Grenzen zwischen Angestellten, Beamten und Selbstständigen aufgehoben werden können. „Die Aufteilung von Versicherten nach Berufsgruppen ist international völlig unüblich.“

Stattdessen müsse das Ziel sein, möglichst alle Versicherten mit all ihren Risiko-Faktoren in einer Versicherung zusammenzufassen.

Christian Böhmer