Hypo: Vier Top-Fachleute sollen reinen Tisch machen

Carl Baudenbacher

Der Schweizer Professor und Doppeldoktor begann seine wissenschaftliche Karriere in den 1980er-Jahren in Deutschland, 1987 bekam er einen Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels-, Arbeits- und Wirtschaftsrecht in Kaiserslautern, danach wechselte er an die Uni St. Gallen. Mitte der 1990er-Jahre wurde er Richter, zuerst am OGH in Liechtenstein, danach am EFTA-Gerichtshof, den er ab 2003 als Präsident leitete. Baudenbacher gilt u. a. als Experte für Vertrags- und Gesellschaftsrecht.

Manuel Ammann

Der Schweizer ist 1970 geboren und damit das jüngste der fünf Mitglieder der Kommission. Ammann studierte in Kanada und der Stern School of Business in New York, seit 1999 lehrt er wie sein Landsmann Baudenbacher in Sankt Gallen. Nach Gastauftritten in Berkeley und Ulm ist Amann seit 2011 stellvertretender Dekan der School of Finance in St. Gallen. Der Professor ist Mitglied einer Expertengruppe des Schweizer Bundesrates, zudem publiziert er regelmäßig zu Finanzthemen.

Claus-Peter Weber

Der 75-Jährige startete seine Karriere 1967 in der deutschen Filiale von Arthur Anderson, einer der damals größten Wirtschaftsberatungs- Unternehmen der Welt. Dort war er für die Prüfung großer Versicherungen verantwortlich und als Berater und Gutachter bei Finanzdienstleistern tätig. Der Vater von zwei Kindern blickt auf 40 Jahre Erfahrung als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater zurück und gilt als Experte für Rechnungslegung und Bilanzierung.

Ernst-Wilhelm Contzen

Der gebürtige Kölner, Jahrgang 1948, studierte in Düsseldorf "Jura" und trat danach in die Dienste der Deutschen Bank ein. Er leitete fünf Jahre lang die Banktochter in Belgien und wurde 1998 CEO in Luxemburg. Mittlerweile ist er auch Staatsbürger Luxemburgs, dort übernahm er zahlreiche weitere Tätigkeiten, unter anderem in einem Thinktank unter Führung des Finanzministers und als Präsident des Verwaltungsrates der Luxemburger Vereinigung für Finanzindustrie.