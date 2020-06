U-Ausschuss: Konsens, wer Auskunft geben muss

Vertreter von Regierungs- und Oppositionsparteien sprachen nach der Verhandlung am Freitag zum Beweisantrag für den anstehenden Hypo-Untersuchungsausschuss von weitgehender Einigkeit. Juristische Fragen, etwa, welche Institutionen Auskunft geben dürfen, seien noch zu klären. U-Ausschüsse sind seit Jahresbeginn Minderheitsrecht, beim „grundsätzlichen Beweisbeschluss“ am Anfang ist aber eine Mehrheit nötig – damit der Sanktus von SPÖ und ÖVP. Und so wurde über den Oppositionsantrag debattiert.

Es läuft darauf hinaus, dass im gemeinsamen Antrag nur jene Stellen vermerkt werden, die tatsächlich Auskunft geben müssen, etwa Ministerien. Bei allen anderen Institutionen wie der Bundesfinanzierungsagentur könnten Beweismittel auch über Anträge im Ausschuss selbst beantragt werden. Unter anderem auf der Wunschliste der Opposition: Der gesamte Schriftverkehr mit den Aufsichtsbehörden, Vorstands-, Hauptversammlungs- und Aufsichtsratsprotokolle, Gutachten und Memos. Auf Kooperation hofft man auch im Ausland. Die Abgeordneten hätten gerne Dokumente vom bayerischen Finanzministerium, vom dortigen Landtag und der BayernLB.