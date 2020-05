Hypo-Richter fühlt sich von FMA "gepflanzt"

SPÖ-Fraktionschef Jan Krainer liest daraufhin einen Brief von Haider an den damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser vor:

"Lieber Karl-Heinz, ich will nicht klagen. Aber ich hätte mir gewünscht, du würdest mehr Verständnis aufbringen und nicht alles glauben, was dir von den FMA-Vorständen aufgetischt wird", so Haider . "Aber ich vertraue auf die Gerechtigkeit, in deren Licht auch der offenkundige Amtsmissbrauch der FMA-Vorstände richtig beurteilt wird."