Hypo Kärnten: 10 Milliarden Staatshaftung

Seit Wochen wird diskutiert, jetzt ist es offiziell: Die Ende 2009 notverstaatlichte Hypo-Alpe-Adria-Bank braucht wieder Hilfe vom Staat: Für Bankgeschäfte im Volumen von zehn Milliarden Euro soll der Staat eine Garantie übernehmen.

Diese Haftungsvariante dürfte von den Regierungsparteien gegenüber einem direkten, neuerlichen Kapitaleinschuss bevorzugt werden, verlautet aus der Politik. Denn so würden die Steuerzahler nicht schon wieder zur Kasse gebeten werden. Die Haftung gebe der Hypo Zeit, den unwirtschaftlichen Bankteil langsam abzubauen. In diesem Abbau-Bankteil ("bad bank") sind Geschäfte über zehn Milliarden Euro – von Immobilienbeteiligungen in Deutschland bis nach Kroatien und Leasinggeschäfte in der Ukraine, in Ungarn und Bulgarien sowie faule Kredite – zusammengefasst. Der zweite Vorteil der Haftungsübernahme ist, dass die gesunden Bank-Teile – die Österreich- und die Italientochter sowie die Banken auf dem Balkan – dann genug Eigenkapital hätten, um alleine zu bestehen. Für potenzielle Käufer ist das wichtig. Denn niemand wolle eine Bank erwerben, in die er gleich wieder Kapital einschießen muss, erklärte ein Hypo-Sprecher.

Die Details zur Haftungsübernahme durch die Republik Österreich sollen in den nächsten Wochen erarbeitet werden. Die Hypo muss die notwendigen Daten dazu liefern, die Finanzmarktaufsicht überprüft das.