Hypo: "Bank viel zu schnell gewachsen"

Kein gutes Gefühl sei es, wenn man die Entwicklung der Hypo beobachte, der man zehn Jahre als Aufsichtsratsvorsitzender vorgestanden sei, resümierte der Industrielle, Sanierer und Kunstsammler Herbert Liaunig als Zeuge am Donnerstag im Hypo-Untersuchungsausschuss im Kärntner Landtag. Er war 1989, als die Bank vor der Pleite stand, innerhalb eines halben Tages inklusive Telefonaten und Landtagsbeschluss zum Vorsitzenden gemacht worden. "Es war eine ehrenvolle und herausfordernde Aufgabe, ich habe dafür auch einen Orden bekommen."



In seiner Ära bis 1999 sei die Hypo saniert worden, hätte Geschäfte in Italien und Slowenien begonnen, sei danach aber viel zu rasch gewachsen: "Für die Expansion nach Südosteuropa fehlte es an fremdsprachigen Personalressourcen, da musste man sich auf Externe verlassen. Außerdem war das Eigenkapital meiner Meinung nach unzureichend und auch das Risikomanagement ungenügend. Davor habe ich 2003/2004 gewarnt." Der Vorstand sei jedoch sehr optimistisch gestimmt gewesen.