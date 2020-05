Hugo Portisch: "Österreichs Politik braucht Weckruf"

Österreich

Das war in der Tat eine Entwicklung. Als ich 1964 im KURIER von einer österreichischen Identität geschrieben habe, hat ein Teil meiner Redakteure gemeint, so etwas gibt es nicht. Zwar haben die Österreicher im Gegensatz zu den Menschen nach dem ersten Weltkrieg an das kleine Land geglaubt. Aber es wurde diskutiert, können wir uns als Österreicher bezeichnen oder müssen wir uns als Volk zum deutschen Kulturkreis rechnen? Von da habe ich konstant von einem österreichischen Lebensweg geschrieben und ihn auch in der DokumentationII betont. Wir sind einen ganz anderen Weg als die Bundesrepublik nach dem Krieg gegangen. Die Sowjets haben die Renner-Regierung noch während des Krieges eingesetzt. Am 13. April 1945 fiel der letzte Schuss inund am 27. April 1945 gab es schon die erste Renner-Regierung . Zwar brauchte es dazu die Anordnung von Stalin, aber ohne die sofortige Bereitschaft von, die Initiative zu ergreifen und die Zweite Republik zu gründen, wäre es nicht gegangen. In 14 Tagen haben sich dieund dieneu gegründet. Undhat in fünf Tagen dieaufgestellt. Das war ein Wunder. Die Deutschen hatten erst vier Jahre nach Kriegsende eine eigene. Die rasche und mutige Gründung der Zweiten Republik sollte ein Vorbild und einfür die aktuelle österreichische Politik sein.

Werden sich die EU-kritischen Österreicher in zehn Jahren als Europäer fühlen?