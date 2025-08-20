Honorar-Streit: Ärzte wehren sich gegen Blockade-Vorwurf

Die Ärztekammer wehrt sich im Rahmen der Diskussion um einen Gesamtvertrag mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) gegen Vorwürfe: Man sei Teil der Lösung und habe bereits 2020 einen einheitlichen Leistungskatalog vorgelegt, so Präsident Johannes Steinhart. „Hier von einer Blockadehaltung zu sprechen, ist wirklich nicht angebracht.“

Die Hand zur ÖGK sei ausgestreckt, zunächst müssten aber die bestehenden Verträge angepasst werden. Für manche Bundesländer sei noch der Honorarabschluss für 2024 offen, für alle jener für 2025, kritisierte auch der Ärztekammer-Vizepräsident und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte, Edgar Wutscher. In Kärnten hatten Ärzte am Montag aufgrund eines Streits mit der ÖGK um Honorare einen ersten Warnstreik absolviert. „Wir wollen den Gesamtvertrag“, stellte Wutscher fest. Mit der Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen (SVS) und der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) sei es schließlich auch gelungen, österreichweite Verträge abzuschließen, meinte Steinhart. Wutscher glaubt die Verhandlungen jedenfalls auf dem „richtigen Weg“. In der Vorwoche habe es ein „sehr positives Gespräch“ mit ÖGK-Obmann Andreas Huss, Gesundheitsministerin Korinna Schumann sowie Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (beide SPÖ) gegeben. In „allernächster Zeit“ wolle man in weitere Gespräche eintreten.

Ziel sind einheitliche Leistungen und Honorare für ganz Österreich. Auf Basis des bereits 2020 ausgearbeiteten Leistungskatalogs könne die Ärztekammer für einige Fachgruppen bereits Honorarberechnungen anbieten. Dass der Rechnungshof in einem Rohbericht empfohlen hat, die Landesärztekammern zu entmachten – ihre Zustimmung zum Gesamtvertrag soll nicht mehr notwendig sein – stößt in der Ärztekammer auf Unverständnis. „Ich lasse mir nicht den schwarzen Peter zuschieben“, meinte der stellvertretende Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte, Dietmar Bayer.

„Kaputtes Produkt“ Die Landeskammern seien der Garant dafür gewesen, dass das „hervorragende Gesundheitssystem“ in den vergangenen Jahrzehnten umgesetzt wurde. Das Produkt Kassenvertrag hingegen sei „kaputt“, junge Ärzte würden das Modell aus wirtschaftlichen Gründen nicht wählen. Die ÖGK müsse den Vertrag reformieren, um ihren Versorgungsauftrag zu erfüllen, so Bayer. Die Tarife für Leistungen seien unter der Inflationsrate gestiegen, verwehrte sich Steinhart gegen das Argument, dass Ärzte viel verdienen würden. Vielmehr seien Zuwächse bei Honoraren auf Frequenzsteigerungen zurückzuführen – die Bevölkerung werde schließlich älter, seit der Corona-Pandemie würden Patienten auch öfter in die Ordinationen kommen.