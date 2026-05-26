Holzleitner zum Uni-Budget: "Diesen Satz habe ich so nicht gesagt"

Die Debatte um das Uni-Budget reißt nicht ab. Nachdem vergangene Woche bekannt wurde, dass die Regierung plant, die Mittel für die 22 öffentlichen Universitäten für die Periode 2028 bis 2030 auf 15,5 Milliarden Euro zu kürzen, war der Aufschrei groß – von Rektoren über Studierende bis hin zu Landeshauptleuten quer durch alle Parteien.

In der ZiB2 versuchte Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner Klarheit zu schaffen. Es wurde ein zähes Gespräch.

Eine Zahl, die plötzlich veraltet ist

Hatte Holzleitner den Rektoren vergangenen Montag die Zahl 15,5 Milliarden Euro genannt? Die Antwort kam in Etappen. Ja, sie habe den damaligen Stand kommuniziert, aber:

"Das war der Stand damals, der heute aber wieder anders ist."

Was genau sich verändert hat, blieb offen. Für das Jahr 2028 würden die Mittel vorerst fortgeschrieben, die gesamte dreijährige Leistungsvereinbarungsperiode 2028 bis 2030 sei aber erst bis 31. Oktober zu verhandeln. Ein völlig regulärer Vorgang, betonte sie mehrfach.