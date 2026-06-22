Universitäten: Holzleitner will Wissenschaftsregionen und keine Parallelstudien mehr

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) plant die Einführung von Wissenschaftsregionen. So soll es etwa keine Parallelangebote von Studien am gleichen Standort geben, kündigte sie bei einer Pressekonferenz am Montag an. Außerdem soll ein Teilzeitstudium eingeführt und an den Universitäten die Kettenvertragsregelung gestrichen werden. Abgeschafft werden soll auch das Kurienmodell an den Unis, die Senate sollen zulasten der Uniräte mehr Kompetenzen bekommen.

Mit diesen Ankündigungen zog die Ministerin eine Zwischenbilanz der bisherigen Arbeiten an der Hochschulstrategie 2040. Man brauche künftig eine "Wissenschaftsteuerung aus einem Guss". Derzeit würden Anreize zur Profilbildung einzelner Institutionen fehlen oder schwer umsetzbar sein. "Die Zukunft liegt nicht in der Konkurrenz, sondern in guter Zusammenarbeit." Ein Standort - ein Studium Künftig solle der Grundsatz "Ein Standort - ein Studium" gelten, so Holzleitner. Das umfasse nicht nur den Unisektor allein, sondern ebenso die Fachhochschulen. Die Zukunft liege in gemeinsamer Infrastruktur und gemeinsamen Studienangeboten - als Beispiel nannte sie etwa die TU Austria (ein informeller Zusammenschluss der Technischen Universitäten Wien und Graz sowie der Montanuni Leoben) oder die Naturwissenschaften Graz (eine Kooperation zwischen Uni Graz und TU Graz).

Radikal verschlankt werden sollen die Leistungsvereinbarungen zwischen Ministerium und Universitäten. In diesen Verträgen werden die Leistungen der Unis einerseits und des Bundes andererseits (v.a. die Finanzierung) festgelegt. Privatuniversitäten wiederum sollen keine öffentlichen Finanzierungen erhalten - derzeit werden diese oft über Leistungen der Länder finanziert. Teilzeitstudium für Studierende soll kommen Für die Studierenden soll die Einführung eines Teilzeitstudiums Verbesserungen bringen und für mehr Abschlüsse sorgen. Ein konkretes Modell dafür gibt es noch nicht. In Diskussion war vor einiger Zeit eine Variante, wonach jedes Semester entschieden werden kann, ob Vollzeit oder Teilzeit studiert bzw. pausiert wird. Mit der Teilzeit-Option kann dann z.B. ein Semester lang nur die Hälfte aller Leistungen erbracht werden, dafür gibt es auch nur die Hälfte der Beihilfen. Gleichzeitig können die Beihilfen länger bezogen werden. Aus für Kettenverträge und Kurien An den Unis will Holzleitner den Kettenvertrags-Paragraphen abschaffen. Im allgemeinen Arbeitsrecht ist eine mehrmalige Aneinanderreihung von befristeten Verträgen ohne sachliche Rechtfertigung nicht zulässig - im Universitätsgesetz wird allerdings eine Ausnahme gemacht: Durch eine äußerst komplexe Regelung sind mehrere Befristungen hintereinander erlaubt. Diese Möglichkeit soll gestrichen werden. "Die Arbeitsbedingungen müssen sich radikal verbessern."