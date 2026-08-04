Holocaust-Zentrum: Kommission soll Arbeit vorantreiben

Eine eigene Kommission soll die Arbeit an dem im Regierungsprogramm vorgesehenen Holocaust-Zentrum vorantreiben. Diese solle „unter Einbindung nationaler und internationaler Expertinnen und Experten sowie relevanter Interessensvertreterinnen und Interessenvertreter ein inhaltliches Konzept erarbeiten“, heißt es aus dem Ressort von Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) zur APA dazu. Die Kronen-Zeitung hatte am Montag von regierungsinternen Personaldebatten berichtet.

Seit Juni sei eine entsprechende Verordnung in der Regierungskoordination, berichtet die Zeitung. Allerdings stünden die beiden Regierungsparteien SPÖ und Neos auf der Bremse, weil der ÖVP-Politiker und frühere Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka bei der Vorbereitung und beim späteren Zentrum eine Rolle spielen solle, so die Krone.