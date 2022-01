Holocaust-Gedenktag: "Ruhe in Frieden, Großvater, du hast gewonnen"

Es gibt Orte, da stößt der Journalismus an seine Grenzen. Das ehemalige Konzentrationslager Mauthausen ist so ein Ort. Denn mit welchen Worten das Gedenken an das Grauen beschreiben, wenn dieses so abgrundtief, so alles durchdringend ist?

Mehr als 90.000 Menschen wurden zwischen 1938 und 1945 von den Nazis in Mauthausen und den dazugehörigen Außenlagern ermordet. Viele ließ man sich im Steinbruch zu Tode arbeiten, andere erfroren, wurden erschossen oder vergast.

Einer von ihnen war Bela Lampel, der Großvater des amtierenden israelischen Außenministers Jair Lapid. Einen Monat vor der Befreiung des Lagers, am 5. April 1945, wurde er in Ebensee ermordet. „Herzschwäche“ trugen die Bürokratie-versessenen Nazis als Todesursache in ihre Bücher ein. Sie logen.