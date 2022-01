Bundesheer verlängerte Kooperation mit Gedenkstätte Mauthausen

Die bereits bestehende Kooperation zum Themenkomplex Antisemitismus, Rassismus und Totalitarismus im Bundesheer werde man noch weiter ausbauen und vertiefen, kündigte die Ministerin am Mittwoch in einer Aussendung an. Damit beginne man bereits bei der Ausbildung der Militärs, diese zu sensibilisieren. Die Kooperation nimmt unter anderem die Ausbildung von Unteroffizieren und Offizieren an der Heeresunteroffiziersakademie und der Theresianischen Militärakademie des Bundesheeres in den Blick. Zudem wird die Bildungsarbeit bei den Grundwehrdienern mit thematischen Schwerpunkten erweitert.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), dessen Ressort die Gedenkstätte finanziert, begrüßte die Kooperation und versicherte, dass nationalsozialistische und rassistische Handlungen oder Äußerungen "in unserer Gesellschaft keinen Platz" hätten, auch nicht in den Reihen der Polizei.