Hohe Lohnsteuer bringt Geldsegen für Finanz

Für den Finanzminister kommt das nicht unerwartet und ist Teil der Budgetplanung. Bis zum Ende der Legislaturperiode erwartet der Fiskus ein Lohnsteuerplus um 30 Prozent auf nahezu 32 Milliarden Euro. Weil Wirtschaft und Konsum schwächeln, soll die Umsatzsteuer in diesem Zeitraum nur um 17 Prozent steigen (auf 28,6 Milliarden).

Der kräftige Anstieg der Lohnsteuer liegt zum geringeren Teil an der steigenden Beschäftigung und zum überwiegenden Teil an der "kalten Progression". Weil die Einkommensgrenzen der Steuerstufen nicht an die Inflation angepasst werden, rutschen Arbeitnehmer automatisch in immer höhere Steuerklassen. Bildlich gesprochen: Der Finanzminister hält die Hand auf, die Einnahmen aus der Lohnsteuer sprudeln und sprudeln mit steigenden Gehältern.

"Wir haben es so satt", hat ÖGB-Präsident Erich Foglar deshalb schon im April zum KURIER gesagt. Er weigere sich, "weiterhin Lohnerhöhungen nur für den Finanzminister zu verhandeln."