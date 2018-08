Hofer: „Wir stehen nicht dort, wo uns manch einer sieht“

Eines der Zukunftsthemen der Regierung ist die Arbeitszeitflexibilisierung. SPÖ und Gewerkschaft machen gegen den 12-Stunden-Tag bereits mobil und versprechen einen „heißen Herbst“. Sie wollten nach einem teils amüsanten Schlagabtausch mit der Arbeiterkammer-Chefin Renate Anderl auf ein Würstel und ein Bier gehen. Ist das schon passiert?

Nein, aber ich freue mich schon darauf! Wir haben schon einen Termin für September vereinbart. Es ist vollkommen klar und legitim, dass die SPÖ das Thema in der Oppositionsrolle nutzt. Nachdem die Post jetzt eine Vier-Tage-Woche überlegt, bin ich zuversichtlich, dass sich vieles von der jetzigen Kritik in Luft auflösen wird, sobald die Arbeitszeitflexibilisierung gelebte Praxis ist.

Kritik gab es jüngst von Wolfgang Ambros. In einem SZ-Interview sagte er unter anderem: „Ich bin mir sicher, dass es viele braune Haufen in der FPÖ gibt“. Ihr FP-Generalsekretär Christian Hafenecker bezeichnete ihn und Fendrich erst als „abgehalfterte Musiker“, dann bot er ihm ein Versöhnungs-Bier an, das Ambros ablehnte.

Ich nehme Ambros’ Meinung zur Kenntnis. Ich kann es nicht ändern, wenn er eine schlechte Meinung von uns hat, und kann nur hoffen, dass er durch den Kontakt mit Einzelnen in der FPÖ seine Meinung ändert.

Ist es Hafeneckers Aufgabe, als Generalsekretär mit diesen Worten auf Ambros zu reagieren?

Ein Generalsekretär hat ganz andere Aufgaben und manchmal auch eine andere Wortwahl als ein Minister, das ist klar. Ich bin mit der Musik von Wolfgang Ambros groß geworden. Und es tut mir sehr leid, dass er so über uns denkt. Aber wer uns kennt, einzelne, auch ehrenamtliche Mitarbeiter in Gemeinden, und unsere Bemühungen, auch in der Beziehung zum Staat Israel, der weiß: Wir stehen nicht dort, wo uns manch einer sieht.