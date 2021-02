Hofer: "Regierung abberufen, Expertenkabinett einsetzen"

Die FPÖ geht in der Corona-Krise sehr unterschiedliche Wege. Kickl ist gegen die Impfung. Er zweifelt sogar die PCR-Tests an. Er findet Masken sinnlos. Sie würden sich impfen lassen. Manfred Haimbuchner lehnt die Impfung auch nicht vehement ab. Wer gibt den Ton an?

Corona war für alle ein Lernprozess. Der erste Lockdown war nachvollziehbar. Der zweite und der dritte Lockdown waren es für mich nicht mehr. Wir schauen uns sehr genau an, welche Maßnahmen wirken, welche wirken nicht. Die Europäische Union und die WHO sind gegen die FFP2-Masken. Deswegen sagen wir: Wer sich impfen lassen will, wird sich impfen lassen. Wichtig ist, es darf keinen Zwang geben.

In Politik-Alltag macht die Doppelspitze möglicherweise Sinn. Kickl besetzt die harten Sicherheitsthemen. Sie besetzen Umwelt und Wirtschaft. Aber bei einem Thema wie Corona nicht an einem Strang zu ziehen, verwirrt das nicht zu sehr?

Ich setze die Maske aus purer Höflichkeit auf, denn ich hatte Corona und kann hoffentlich niemanden mehr anstecken. Es gibt aber auch in anderen Parteien unterschiedliche Zugänge. Pamela Rendi-Wagner hat klar gesagt, es muss einen harten, langen Lockdown geben. Wenige Stunden später hat Bürgermeister Michael Ludwig gemeinsam mit dem Bundeskanzler in einer Pressekonferenz verkündet, dass der Lockdown aufgeweicht wird. Auch in der SPÖ gibt es eine unterschiedliche Sicht der Dinge, da sind wir stringenter.