Höchstarbeitszeit: Übertretungen rückläufig

Von Beginn an ist es umstritten, seit 1. September in Kraft und am Freitag Grund für eine Nationalratssondersitzung: das Arbeitszeitgesetz (AZG).

Während ÖVP und FPÖ den 12-Stunden-Tag, respektive die 60-Stunden-Woche, loben und stets die Bedingung der Freiwilligkeit betonen, kritisieren Opposition und Arbeitnehmervertreter Selbiges vehement.

Laut einem von der Arbeiterkammer Oberösterreich in Auftrag gegebenen Universitätsgutachten widerspricht das AZG in einigen Passagen dem Unionsrecht. In diesem seien zwar Abweichungen bei der Arbeitszeit erlaubt, nicht aber die „vollständige Ausnahme“ von „sonstigen Arbeitnehmern“. Während SPÖ und Arbeiterkammer das AZG neu verhandeln wollen, sieht die zuständige Ministerin keinerlei Bedarf.