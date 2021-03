Hochschulen: "Pandemie war Wendepunkt in der Lehre"

Das heißt?

Wenn die Studiengebühren und die Lebenshaltungskosten zusammen zu teuer werden, wählen die Studierenden Top-Universitäten an anderen, auch ausländischen Standorten. In Europa sind vollfinanzierte Universitäten dominant und die Studiengebühren leisten in vielen Fällen nur einen kleinen Beitrag zur Finanzierung der Universität. Entscheidend ist aber die Betreuungsquote: Müssen zu viele Studierende pro Dozierenden betreut werden, sinkt die Qualität. Dies gilt es zu vermeiden.

Bilden die Universitäten derzeit Arbeitskräfte aus, die die Wirtschaft wirklich braucht?

Universitäten bieten – bis auf wenige Ausnahmen – akademische Bildung und nicht Berufsbildung an. Damit stellt sich die Anschlussfähigkeit an den Markt weniger. Es ist wichtig, dass Kompetenzen und Fähigkeiten ausgebildet werden, die für das Berufsleben wichtig sind. Neben Fachwissen sind dies etwa Resilienz, Empathie oder die Fähigkeit, eine eigene Idee auszuformulieren und umzusetzen. In Kombination mit fachlicher Kompetenz sind diese Arbeitskräfte in jedem Fall zukunftsfähige Arbeitgeber und -nehmer und in der Wirtschaft sehr gefragt.

Werden Unis umgekehrt immer mehr zu Ausbildungsfabriken statt zu Orten des Denkens und des Diskurses?

Universitäten müssen die Qualität der Forschung und Lehre als höchste Prinzipien aufrechterhalten. Dabei spielt der Faktor Zeit für Reflexion und Diskurs eine wesentliche Rolle. Es braucht Freiräume in der Ausbildung, um eigene Ideen zu entwickeln.

In Österreich müssen Studierende künftig mindestens 16 ECTS in den ersten beiden Studienjahren erbringen, sonst werden sie zehn Jahre gesperrt. Ist das im Hinblick auf „Freiräume“ clever?

Das Ablegen von ECTS ist ein guter Gradmesser für die Verweildauer an den Unis. Je mehr ECTS erbracht werden, desto eher kann die Person in Regelstudienzeit studieren. Werden den Studierenden aber Incentives geboten, die eine lange Einschreibedauer provozieren, etwa günstigere Versicherungen oder verbilligter öffentlicher Verkehr, kann eine Minimumsregel sinnvoll sein, da die Unis sonst mit einer sehr hohen Zahl an Studierenden konfrontiert sind. Ein Ausschluss vom Zugang zu Bildung ist in einer Wissensgesellschaft aber nie eine gute Idee.