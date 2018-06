"Hilft Erdogan": Gemischte Reaktionen auf Moschee-Schließungen

IGGÖ hält am Samstag Sitzung ab

In Wien geriet vor allem die Moschee am Antonsplatz in Favoriten ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Anfang März tauchten Fotos von Kindern auf, die dort den rechtsextremen Wolfsgruß zeigten. Laut islamischer Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) werde besagte Moschee ohne Genehmigung betrieben. Eine Reaktion der IGGÖ auf die Maßnahmen der Regierung steht derzeit noch aus, allerdings sei für Samstag eine Sitzung des Obersten Rats anberaumt. Auch von ATIB (Türkisch-Islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich) steht eine Reaktion bis dato noch aus.

ATIB: Imame wurden aus Ausland finanziert

ATIB (Türkisch-Islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich) bestätigte am Freitag gegenüber Ö1, dass Imame in Österreich aus dem Ausland finanziert wurden. Dies sei nötig, da es in Österreich „keine adäquate Ausbildung“ für Imame gebe, so Sprecher Yasar Ersoy. ATIB arbeite aber bereits daran, dass Imame mit Mitteln aus dem Inland finanziert werden. „Das geht aber nur im gegenseitigen Austausch“, appellierte er an die Regierung.

Neos Wien Landessprecherin Beate Meinl-Reisinger begrüßte die Maßnahmen am Freitag grundsätzlich. Allerdings würde man sich „genau anschauen, ob der Innenminister diesmal rechtsstaatlich einwandfrei handelt“, so Meinl-Reisinger. Im Zuge der BVT-Affäre habe Herbert Kickl ( FPÖ) schließlich Suspendierungen wieder aufheben müssen, da diese rechtlich nicht hielten.