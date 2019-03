Heute tagt das erste echte Schülerparlament

Wenn die Jugendlichen von heute die politischen Vertreter von morgen sind, können in der ÖVP-Parteizentrale die Schaumweinkorken knallen: Heute tagt im Parlament in der Hofburg das Schülerparlament. 160 Delegierte aus ganz Österreich werden da sein, und Grund zur schwarz-türkisen Freude geben die Mehrheitsverhältnisse: Rund 80 Prozent der Delegierten werden von der ÖVP-nahen Schülerunion gestellt, der Rest von der SPÖ-nahen Aktion Kritischer Schüler_Innen (AKS). Delegierte von blauen oder grünen Schülervorfeldorganisationen gibt es nicht.

Das Schülerparlament tagt nicht zum ersten Mal – das war Anfang der 1990er Jahre und seither nur sporadisch –, an diesem Montag wird das Schülerparlament aber zum ersten Mal gesetzlich legitimiert zusammen kommen. So stand es im türkis-blauen Koalitionsabkommen, im vergangenen Juni verabschiedeten die Parlamentsparteien einstimmig eine entsprechende Gesetzesänderung. Das Schülerparlament muss nun einmal im Jahr tagen.

Idee ist, dass die Delegierten an diesem Plenartag fast wie im echten Parlament Vorschläge machen, diskutieren und abstimmen. An diesem Wochenende fand in Wien-Brigittenau ein Seminar mit den Delegierten statt, in dem die Jugendlichen eingeschult wurden in die parlamentarische Kunst, Anträge zu erstellen und auszuarbeiten, und wie ein Plenartag abläuft.