Herr Strache kehrt zurück nach Ibiza

Heinz-Christian Strache sitzt mit schwarzer Maske, dem Standard und veganen Vejas-Sneakers am Flughafen. Er nimmt seine Maske ab. Sein bekanntes Gesicht ist womöglich das einzige Kapital, das aus seiner politischen Karriere übrig ist. In der Szene kehrt er mit Puls24 noch einmal an jenen Ort zurück, der ihn alles gekostet hat: Eine mit Kameras präparierte Finca in Ibiza.

Eigentlich war ein Interview geplant. Geworden ist es „ ein bisschen ein Roadmovie“, wie Puls4-Infochefin Corinna Milborn sagt. Sie hat den ehemaligen FPÖ-Chef und Vizekanzler in die einst mit Kameras präparierte Finca auf der Ferieninsel eingeladen. In dem Klein-SUV, mit dem Milborn ihn abholt, ist wenig Armfreiheit für den ehemaligen Vizekanzler, der Fahrzeuge größerer Klassen gewohnt war.

Nicht die einzige Dimension, die nicht so recht passen will: Die Finca, in der ihm die Videofalle gestellt worden ist, schaut viel bescheidener aus als in Fernsehen und Erinnerung. Das Wohnzimmer bringt Strache aus der Fassung: „Das ist ja so klein!“ ruft er und hastet durch die Finca. Der einzige Moment, in dem man dem stets kontrolliert eine authentische Reaktion abkauft.

Das Zimmer bleibt bescheiden und Strache nimmt bereitwillig Platz auf der verhängnisvollen Couch, die wie ein politisches Mahnmal immer noch in der Ecke steht.