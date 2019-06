Heiße Beschlüsse mit wechselnden Mehrheiten im Parlament

Rauchverbot im Lokal

Der Bruch der ÖVP-FPÖ-Koalition führt nun dazu, dass beim Rauchen in Lokalen der „Urzustand“ vor Türkis-Blau hergestellt wird, sprich: Der von ÖVP und FPÖ aufgehobene Beschluss des absoluten Rauchverbots soll nun doch in Kraft treten. Darauf haben sich alle Parteien bis auf die FPÖ geeinigt (für die Blauen ist die Aufhebung des Rauchverbots ja eine Koalitionsfrage gewesen). Laut ÖVP bleiben alle Verschärfungen, die Türkis-Blau beim Jugendschutz beschlossen hat, bestehen ( Rauchverbot bis zum 18. Lebensjahr, kein Zigarettenverkauf an Unter-18-Jährige, Rauchverbot in Autos, in denen Kinder mitfahren). Das Budget wird durch das Verbot nicht belastet, wohl aber die Wirtschaft. Konkret: Jene Gastwirte, die ihr Lokal aufgrund des – noch – geltenden Gesetzes umgebaut haben.