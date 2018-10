Heinz-Christian Strache als Beamtendompteur

„Zwischen Strache und Kickl ist die klassische Rollenaufteilung ,good cop/bad-cop’ zu beobachten“, sagt Experte Hofer. „Inwieweit das Teil einer bewussten Inszenierung oder nur Zufall ist, das spielt am Ende keine große Rolle.“

Apropos Inszenierung: Am Montag absolvierten Strache und die Beamtenvertreter eines der üblichen Rituale bei den Gehaltsverhandlungen: Vorab wurden die statistischen Rahmenbedingungen, auf denen die Verhandlungen in den nächsten Wochen aufsetzen, außer Streit gestellt. Das bedeutet: Die Verhandlungspartner einigten sich auf eine Inflationsrate – nämlich 2,02 Prozent. Und sie fixierten, dass das Wirtschaftswachstum mit 3,0 Prozent anzusetzen ist. Ohne großen Streit, ohne nennenswerte Konflikte. „In Wertschätzung und Respekt“, hieß es im Anschluss – also ganz nach dem Geschmack des Vizekanzlers.