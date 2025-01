Straches Bezirksräte waren als "Wahlbeobachter" in Belarus

Der Einzug in den Gemeinderat wurde verfehlt, lediglich auf Bezirksebene konnten 17 Sitze erobert werden. Seitdem fristen Handler und Kops, wie auch die anderen Strache-Bezirksräte, ein unauffälliges Polit-Dasein. Trotzdem will die Strache-Partei bei der Wahl im April wieder antreten.

Warum Belarus?

Doch warum verschlug es sie jetzt ausgerechnet zu den Wahlen in Belarus? Eine Stellungnahme von Kops gegenüber dem KURIER fällt eher knapp aus: „Klaus Handler und ich haben im Rahmen einer privaten Reise nach Belarus als Wahlbeobachter am Wahltag der Präsidentschaftswahlen teilgenommen, um - wie auch schon in der Vergangenheit in anderen Ländern - an Wahlprozeduren teilzunehmen. Mit dem Team HC Strache hat diese private Reise nichts zu tun.“

Neben Handler und Kops waren weitere westliche Polit-Gäste vor Ort, die aus dem rechtspopulistischen bzw. rechtsextremen Lager stammen. Zum Beispiel Eric Weber, ein Schweizer Rechtsextremer, der auch für die AfD Wahlkampf gemacht hat. In den Nachrichten zu sehen ist auch der Franzose Hervé Juvin, der für den RN von Marine Le Pen bis 2024 im EU-Parlament gesessen war. Er wurde dann aber von allen Wahllisten gestrichen, weil er seine Frau misshandelt hatte und dafür verurteilt worden war.