Heimatliebe als Hundstrümmerl: Blaue Jugend zeigt Grüne Jugend an

Doch nun kündigt der Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ) Steiermark eine Anzeige gegen die Verfasser an. In einer Aussendung hier es: "Man sehe den Straftatbestand der Herabwürdigung des Staates und seiner Symbole erfüllt.“

Die Verbindung von Hundstrümmerl und Nationalismus ist nicht neu in der Aktionismus-Palette der grünen Jugendorganisationen: Denn bereits im Jahr 2007 plakatierte die Grün-Alternative Jugend "Nimm ein Flaggerl für dein Gaggerl". Doch zum Unterschied waren vor 13 Jahren die sozialen Medien noch nicht so in unserem Alltag verankert. Sprich ein Shitstorm blieb damals noch aus.