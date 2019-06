„Heilsam“ gegen populistische Tendenzen

Pelinka sieht darin einen „heilsamen Effekt. Es geht dieser Regierung nicht um die nächste Schlagzeile, sie muss nicht Populäres twittern – und das könnte eine Abkehr von populistischen Tendenzen bewirken“. Im Sinne der Maxime „no news is bad news, any news is better“ („Keine Nachrichten zu haben ist schlecht, jede Nachricht ist besser“) könnte es sich die Regierung Bierlein deshalb leisten, „gelegentlich no news zu produzieren“, so Pelinka weiter. „Wenn sich diese Regierung nicht mehr so bereitwillig inszeniert, müssen die Medien auf anderen Wegen recherchieren. Nach Zeiten der Message Control ein durchaus positiver Effekt, der das Vertrauen in traditionelle Medien stärken könnte“, schließt Stainer-Hämmerle an.

Sie gibt in diesem Zusammenhang aber zu bedenken, dass „dieses Modell auf längere Frist natürlich nicht funktionieren wird“. Warum? „Erstens, weil Politik gestalten muss. Zweitens, weil auch Experten ihre Werte nicht auf Dauer abgeben können und drittens, weil es in der Politik keine allgemein richtigen Antworten gibt, sondern immer den Wettstreit zwischen Ideen und Interessen.“ Alles andere würde falsche Erwartungen in Politik wecken.