Landeschefs kämpfen um ihre Kasernen

Was Genaues wissen sie nicht, dennoch sind sie sehr erregt. Landeshauptleute schreien wieder einmal auf – weil angeblich Kasernen geschlossen werden: zwei in Tirol (Frundsberg in Vomp, Pontlatz in Landeck), je eine in Salzburg (Strucker-Kaserne in Tamsweg), in Niederösterreich (Radetzky-Kaserne in Horn) und in der Steiermark (Hadik-Kaserne in Fehring).

Der Grund: Das heimische Heer ist zur finanziellen Schmalspur-Truppe geworden. Dort wie da fehlt Geld. Und so sollen auch Betriebskosten reduziert werden – in Soldaten-Unterkünften. Zudem könnte fortan weniger aufgespielt werden: In Vorarlberg, Salzburg, Niederösterreich und im Burgenland soll Schluss sein mit Militärmusikkapellen.