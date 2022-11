Heer: Generalstabschef spricht von "leichten Anpassungen"

Dass es sich um eine "Reform der Reform" handelt, das stellt der Generalstabschef des Heeres im ZiB2-Interview in Abrede. Rudolf Striedinger spricht von einer "leichten Anpassung" und einem "Anpassungsprozess". Das Ziel der Reform sei eine Optimierung der Organisation, so Striedinger. Das Heer sei bereits in der Verwaltung "deutlich schlanker" geworden, die neuen Mittel k├Ąme der Truppe zugute. "Wir nehmen lediglich die R├╝stung und die Planung in die Zentralstelle", so der Generalstabschef. Zudem werde an einem Aufbauplan f├╝r die kommenden zehn Jahre gearbeitet und w├╝rden Kontrollmechanismen implementiert werden.