Hass im Netz: Experten gegen „digitales Vermummungsverbot“

Asel war kaum auf die Welt gekommen, da ging die Hetze schon munter los. „Nächster Terrorist ist geboren“ und andere Bösartigkeiten schrieben Hassposter im Vorjahr unter das veröffentlichte Geburtsfoto des Babys. Die Mutter trug Kopftuch, das Baby hieß Asel – mehr brauchten die Internet-Rüpel nicht, um verbal einfach einmal loszuprügeln.

Die Anfeindung des Neujahrsbabys 2018 ist eines der scheußlichsten Beispiele dafür, was „ Hass im Netz“ anrichtet. Und es sind Fälle wie dieser, die die Politik auf den Plan gerufen haben.

Bereits im November hat die Bundesregierung angekündigt, sie werde ein „digitales Vermummungsverbot“ einführen.

Erkennbar per SIM

Das Prinzip: Anonyme Nachrichten und Postings sollen zwar generell erlaubt bleiben. Wer hetzerische oder hass-beladene Nachrichten oder Kommentare veröffentlicht, soll aber – zum Beispiel über seine registrierte Handy-SIM-Karte – ausgeforscht und strafrechtlich verfolgt werden können.

Experten äußern nun klare Zweifel, ob das digitale Vermummungsverbot die Hasspostings reduziert.

„Niemand hat Verständnis für Hassposter, niemand will sie verteidigen. Die Klarnamenpflicht sehe ich aber trotzdem kritisch“, sagt Michael Rami, Medienrechtsexperte und Verfassungsrichter. „Der Gesetzgeber erlaubt derzeit ja auch, dass Bücher unter einem Pseudonym oder dass anonyme Leserbriefe bzw. nicht gezeichnete Artikel in Zeitungen veröffentlich werden. Will man wirklich eine Klarnamenpflicht einführen, muss das sehr gut überlegt sein, weil sich daran eine Reihe von Problemen knüpft.“