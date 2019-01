Hartwig Löger: Das stille Mastermind der Steuerreform

Er verspürt nicht den Drang, um jeden Preis eine Schlagzeilen zu liefern. Diese Attitüde ist es vielleicht, die den ÖVP-Finanzminister am augenscheinlichsten von seinen Vorgängern unterscheidet. Hartwig Löger absolviert keine wortgewaltigen Auftritte wie Hans Jörg Schelling, er ist nicht so leutselig unterwegs wie Josef Pröll und liefert auch keine PR-Gags der Marke Karl-Heinz Grasser. Kaum ein Finanzminister agierte bisher so unauffällig wie der gebürtige Steirer.

Ein gewisse Eitelkeit sagt man Löger zwar nach, er überschreitet hierbei keine roten Linien. Der Ex-Manager gilt als geerdet, ist ein stiller Rechner, weiß aber genau, was er als Finanzminister erreichen will – und er akzeptiert , wer der Superstar in der Regierung ist.