Hartinger lockert eigene Spar-Bremse

Wie weit Hartinger mit Zusagen geht, entscheidet sich in den nächsten Wochen.

Gibt es keine Verzögerungen, dürfte das Gesetz im August in Kraft treten. Wenn also der zwölfköpfige Vorstand des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger (7 Schwarze, 1 Blauer, 4 Rote) im September das nächste Mal zusammen tritt, um Dinge wie den besagten steirischen Ärztevertrag endgültig abzusegnen, ist das Gesetz höchstwahrscheinlich schon in Kraft. Dann gilt die Ausgabenbremse, nach der der steirische Vertrag vielleicht gar nicht hätte abgeschlossen werden dürfen.

Dazu kommt: Das Sozialministerium fungiert als Aufsichtsbehörde des Hauptverbandes und könnte entgegen der vorherigen Zusagen Einspruch erheben.

Hauptverbandschef Alexander Biach hat dann ein veritables Problem: „Wir können nichts absegnen, was nicht gesetzeskonform ist. Wir haften als Vorstand persönlich, schlimmstenfalls lande ich sonst vor Gericht. Unsere Juristen prüfen jetzt die Möglichkeiten, die wir haben.“

Wie der Hauptverband, aber auch die einzelnen Länder und Kassen mit Zusagen von Hartinger-Klein umgehen, bleibt also hoch spannend. Ein roter Kassenchef, der nicht genannt werden will, sagt: „Es regiert die Willkür. Streng genommen wandelt die Frau Minister am Rande des Amtsmissbrauchs.“