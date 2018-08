Hartinger-Klein: "Hartz IV gibt es mit mir nicht"

Warum die Eile, fragen sich manche. Österreich geht es wirtschaftlich gut, die Arbeitslosenzahlen gehen zurück. Lieber eine wasserdichte Arbeitslosengeld-Reform als ein Vorhaben mit lauter Fragezeichen. Ist es auch möglich, dass die Reform erst im Jänner steht?

Das kann passieren, aber wir sind bereits jetzt am Durchrechnen. In welcher Form die Notstandshilfe im Arbeitslosengeld Neu aufgeht, das wird gerade evaluiert. Ich habe von vornherein gewusst, dass das Thema ein sensibles ist. Und ich habe von vornherein gesagt: Hartz IV in Österreich gibt es mit mir nicht.

Die gute Konjunktur und auch der Fachkräftemangel bringen mit sich, dass viele Unternehmen nach Mitarbeitern suchen. Es gibt das prototypische Beispiel des arbeitslosen Kochs in Wien, der im westösterreichischen Tourismusgebiet verzweifelt gesucht wird. Wie kann man diesem Problem beikommen?

Das ist keine leichte Aufgabe. Wir müssen die Mobilität fördern, das ist klar. Gleichzeitig gibt es Arbeitssuchende mit Kindern oder zu pflegenden Personen, die schwer zu motivieren sein werden, der Arbeit wegen umzuziehen. Gleichzeitig haben wir immer noch 32.000 Asylberechtigte, die arbeitslos sind, und ein Erntehelferproblem. Derzeit müssen wir Erntehelfer aus Drittstaaten hinzuziehen, weil Asylberechtigte schwer miteinzubeziehen sind.

Worin genau liegt die Schwierigkeit, Asylberechtigte miteinzubeziehen?

Wir haben beispielsweise gerade ein Problem mit den Borkenkäfern in unseren Wäldern und fehlende Erntehelfer. Wenn Sie mit dem AMS sprechen, dann werden Sie erfahren, dass es schwer ist, Asylberechtigte für die Arbeit in der Landwirtschaft zu gewinnen. In solchen Fällen werden wir die Reduktion des Arbeitslosengeldes durchsetzen müssen, um für die Betroffenen einen Anreiz zu schaffen, arbeiten zu gehen. Wir brauchen 1000 Erntehelfer in der Landwirtschaft und haben 32.000 arbeitslose Asylberechtigte. Da stimmt etwas nicht im System, oder?

Sie meinen, Österreich ist ein Wohlfahrtsstaat, der ausgenutzt wird?

Das könnte man so interpretieren. Jedenfalls haben wir scheinbar nicht genug Möglichkeiten oder nicht genug Druck ausgeübt, dass die Menschen auch einen Job annehmen.

Druck wird auch auf Sie ausgeübt, egal ob bei AUVA oder Arbeitslosengeld seitens der Opposition und auch der Medien. Haben Sie je überlegt, hinzuschmeißen? Sie müssen eine ...

... eine besondere Leidensfähigkeit haben, meinen Sie?

... einen besonderen Umgang mit Kritikern pflegen.

Ich finde es schön, was ich für die Menschen tun kann. Die Aufgabe ist eine große Herausforderung, aber ich sage immer: Steter Tropfen höhlt den Stein. Und: Man muss Befindlichkeiten hintanstellen. Es geht um die Sache. Ich bin eine starke Persönlichkeit und halte das aus.

Auch, dass Ihnen nachgesagt wird, dass Sie sich jetzt an der AUVA rächen, weil Sie dereinst Geschäftsführerin werden wollten?

Es geht nicht um persönliche Dinge. Es geht um eine enorme Herausforderung als Ministerin für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Konsumentenschutz. Ich sage immer: Ich bin hart, aber herzlich. Ich bin von der Wiege bis zur Bahre für alles zuständig. Jede Lebensphase betrifft mein Ressort und das ist die große Herausforderung, die ich meine.

Wann gehen Sie das Thema Pensionen an?

Demnächst. Damit meine ich aber die Erhöhung der Pensionen für 2019.