Hartes Kontrastprogramm für Kurz in den USA

Trotzdem schlägt sich das Schredder-Gate auf die Stimmung nieder. Spürbar größer wird bei dem sonst so disziplinierten Altkanzler die Verwunderung über die Entwicklung in Österreich. Sie wächst fast stündlich, möglicherweise weil ihm trotz der Distanz zur Heimat bewusst wird, dass es wieder ein sehr schmutziger Wahlkampf werden dürfte.

Das ist erst die Ouvertüre. Ja, der ÖVP-Chef gibt Fehler seines Mitarbeiters zu. Aber er spricht auch von einem „normalen Vorgang bei einem Regierungswechsel“. Eine ausführliches Statement will Kurz erst abgeben, wenn er wieder in Österreich ist.

Zurück nach Kalifornien: Am letzten Tag der Tour steht auch Uber am Programm. Der umstrittene Fahrdienst residiert in einer Fabrikshalle am Pier 70 in der US-Metropole San Francisco. Es geht um die Zukunft der Autoindustrie, kein noch so kleines Geheimnis darf nach außen dringen. Deswegen findet auch dieser Termin mit dem Uber-CEO Dara Khosrowshahi hinter verschlossenen Türen statt. Und es gab viel besprechen, denn erst Anfang Juli wurde die Lex Uber beschlossen. In dem Vier-Augen-Gespräch legte Kurz seine Standpunkte klar.

Seine Conclusio aus dem Trip? „Wir müssen Lust auf Unternehmertum machen. Die Freude an der Innovation darf nicht durch Regulierungen eingeschränkt werden.“

Handlungsbedarf sieht Kurz bei Cloud-Services. „Die Server dazu stehen meist in Asien und USA. Wir dürfen uns nicht abhängig machen, wir müssen eine eigene Infrastruktur aufbauen.“ Es gehe darum, „ Datensicherheit für die österreichischen Menschen und Unternehmen zu gewährleisten.“ Der ÖVP-Chef kann sich die Schaffung einer „Ö-Cloud“ vorstellen.