Hans Jörg Schelling: Ein Mann für alle Härtefälle

Denn der neue Finanzminister folgt einer Philosophie: Will man in der Politik den "Change" schaffen, dann muss man ins Innerste vordringen. Dieses Motto lebtseit 1998. Damals wollte der Ex-Manager die Kulturszene inSt. Pölten aufmöbeln. Die Liebe zu seiner Frau verschlug den Vorarlberger nach Niederösterreich . In der wahrscheinlich unscheinbarsten Landeshauptstadtbewohnt er ein Stadthaus in der City. "Wir hatten alle gehofft, dasszu einer pulsierenden Stadt wird, als sie 1989 zuLandeshauptstadt ernannt wurde. Aber es tat sich nichts. Mitte der 90er-Jahre lag sie noch immer imDornröschenschlaf", so der Finanzminister., damals noch Lutz-Geschäftsführer, gründete und finanzierte kurzerhand gemeinsam mit Unternehmer-Freunden das Kleinkunsttheater Bühne im Hof. "Das war ein kleines Kellertheater mit einer Minibühne". Jede Menge bürokratische Hürden bei der Gründung trieben den Sohn eines Vorarlberger Bergschuldirektors und einer Krankenschwester in die Politik. "Wir wurden ständig behindert. Damals sah ich, wie politisch verkalkt das System ist. Also beschloss ich, wenn ich etwas verändern will, muss ich politisch selber tätig werden und gestalten."

Zwei Jahre später, im Jahr 2000, zog Schelling in den Gemeinderat von St. Pölten ein. Die Bühne im Hof wurde so wie vieles, was Schelling in die Hand nahm, zum Erfolg. Mittlerweile ist das Theater im Besitz des Landes, wurde aufwendig ausgebaut und ist längst ein Zentrum der künstlerischen Aktivitäten in St. Pölten.