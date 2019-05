Haiders Weggefährte Norbert Gugerbauer ist pleite

In den Anfangszeiten der Ära Haider zählte er zum engsten Kreis des Populisten. Ex-FPÖ-Generalsekretär Norbert Gugerbauer galt als der Regisseur des FPÖ-Parteitags in Innsbruck 1986, wo sich Jörg Haider an die Macht putschte. Doch Gugerbauers Polit-Karriere in Blau war durchwachsen: Als FPÖ-Generalsekretär goutierte er den populistischen Haider-Kurs nicht ohne Wenn und Aber. 1988 trat er kurzfristig ab, wurde dann noch Klubobmann und letztlich unglücklicher Bundesspitzenkandidat 1990, ehe er sich 1992 aus der Politik verabschiedete.

Seitdem war der 69-Jährige als Kartellanwalt tätig – sehr erfolgreich, hieß es stets in den Medien. Ein kleines Comeback auf der öffentlichen Bühne feierte der Ex-Politiker im Februar 2018, als Infrastrukturminister Norbert Hofer den ÖBB-Holding-Aufsichtsrat blau umfärbte. Gugerbauer wurde in den Aufsichtsrat berufen. Sehr überraschend schied er fünf Wochen später am 19. März 2018 wieder aus. Aus gesundheitlichen Gründen, hieß es damals gegenüber Minister Hofer.