"Frieden mit Haider": Straches späte Aussöhnung

Das Signal, das Strache mit seiner bewusst sanften Diktion über Haiders politisches Wirken nun bezweckt, ist für Politologen Peter Filzmaier klar. „Das Trauma des Bruderzwists im rechten Lager will man endgültig bewältigen. Zwei Jahrzehnte lang erlebte die Rechte im Land Abspaltungen, die sie viele Jahre eine Regierungsbeteiligung kostete.“ Bestes Beispiel war die Nationalratswahl 2008 – Haiders letzter Wahlkampf. BZÖ (10,7 Prozent) und FPÖ (17,5 Prozent) wären damals gemeinsam auf 28 Prozent gekommen. So war man doppelt geschwächt.

Doch wie kam es zu diesem fast ruinösen Zerwürfnis? Der „Entfernungsprozess“, wie es Strache nennt, hat mit Knittelfeld 2002 begonnen. „Da haben sich viele in der Partei im Stich gelassen gefühlt. Es gab erste Risse.“

Weil Haider, den rechten Flügel in der Partei los werden wollte, aber auch weil sich der junge Strache zur Konkurrenz entwickelte, zimmerte Haider im Hintergrund an einer Bewegung. Am 21. März 2005 unterzeichneten Strache und Haider eine Vereinbarung, laut der Haider aufhört, an einer neuen Partei zu basteln, FPÖ-Obmann wird und Strache der Geschäftsführer. Nur zwei Wochen später gab Haider die Gründung des BZÖ bekannt - die fragile Beziehung war zerstört.