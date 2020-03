Härtefonds: Minimum 6000 fallen bundesweit durch

Nachdem EPU, Kleinstunternehmer und freie Dienstnehmer am Freitag den Antrag stellten, um eine schnelle und angeblich unbürokratische Hilfe zu bekommen, kam das böse Erwachen. Zuerst brachen die Server der Onlineplattform der Wirtschaftskammern bei Freischaltung am Freitag kurz zusammen, dann stellte sich bald heraus, dass viele betroffene Kleinstunternehmer durch die Kriterien fallen und nicht einmal den Antrag online stellen können. Österreichweit fallen wegen der Kriterien rund 6000 Betroffene durch. "Das sind aber nur jene, die eine Firma Anfang 2020 gründeten“, so Karlheinz Kopf, Generalsekretär der Wirtschaftskammer. Die Zahl muss also viel höher sein, die keine Schnellhilfe bekommen.

"Haben die Fälle an die Regierung gemeldet“

Es betrifft Jungunternehmer und Start-ups, die erst 2020 gründeten, ferner Selbstständige, deren Jahreseinkommen aufgrund von Investitionen oder Abschreibungen geringer als 5.527,92 Euro war. Außerdem Personen, die daneben geringe Einkünfte aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit haben. Kopf ist sich der Problematik bewusst. "Wir haben alle Fälle gesammelt und an die Regierung weitergeleitet. In der zweiten Phase der Auszahlung, wo es eine vertiefende Betrachtung der finanziellen Situation gibt, muss es auch eine Veränderungen geben. Denn es gibt viele Fälle, an die man nicht gedacht hat", fordert Kopf. In der zweiten Tranche soll es aus dem mit einer Milliarde dotierten Härtefallfonds bis zu 6000 Euro für drei Monate zusammen geben. Der Generalsekretär hofft, dass noch im Laufe dieser Woche, die Regierung neue Kriterien erstellt. "Aber welche Fälle dann von er Regierung berücksichtigt werden, kann ich nicht beurteilen“, so Kopf.