Wie die Politik die Güterzüge ausbremst

„Bahn statt Straße.“ „Weg von der Straße, rauf auf die Schiene.“ „Die rollende Landstraße“: Seit Jahrzehnten versprechen Bundes- und EU-Politiker, dass demnächst die Straßen vom Lkw-Verkehr entlastet werden, weil die Güter auf die Bahn kommen. Am Donnerstag findet einmal mehr eine „PR-Show“ am Brenner statt. Gefeiert wird der Durchbruch beim Brenner-Basistunnel (Baubeginn 2014), der das Unterinntal und den Brennerpass ab Mitte der 2030er-Jahre entlasten soll.

Obwohl das politische Ziel schon lange klar ist, scheitert die Umsetzung in der Realität an einer Vielzahl von tiefgreifenden, historisch gewachsenen und bürokratischen Hürden. Kaum zu glauben ist, dass in den USA, dem Autoland schlechthin, deutlich mehr Güter mit der Bahn als mit Lkw transportiert werden – eben weil dort die Regeln wirklich vereinheitlicht sind.