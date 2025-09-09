Ärger über Maut: Riesen-Demo mit über 60 Lkw in der Wiener Innenstadt

Die geplante Erhöhung der Lkw-Maut auf Autobahnen und Schnellstraßen sorgt seit Wochen für Protest der Transporteure, am morgigen Mittwoch wird der Ärger eindrücklich öffentlich sichtbar: Ein Konvoi von zig Lkw soll sich um 09.00 Uhr vom Rastplatz Großram auf der Westautobahn A1 durch die Wiener Innenstadt bewegen. Laut KURIER-Informationen sind 63 Lkw angemeldet. Ziel: Der Amtssitz von SPÖ-Minister Peter Hanke. Um 10:30 Uhr treffen sich die Lobbyisten vor dem Verkehrsministerium in der Wiener Radetzkystraße 2. Dort wollen die Güterbeförderer dem Minister einen Forderungskatalog übergeben.

In den vergangenen vier Jahren sind die Kollektivverträge im Güterbeförderungsgewerbe um 26 Prozent gestiegen, die Lkw-Maut sogar 29,74 Prozent. 2026 soll die Lkw-Maut um weitere zehn bis dreizehn Prozent pro Lkw steigen, sagt Markus Fischer, Obmann des Fachverbands Güterbeförderungsgewerbe in der Wirtschaftskammer Österreich. „Insgesamt geht es um Mehrkosten in Höhe von 177 Millionen Euro. Das ist der Todesstoß für die heimische Wirtschaft“, sagt Fischer.